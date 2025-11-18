Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci sürerken Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun bir kez daha İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gitmemesi halinde kendisinin gideceğini söyledi ve milletvekillerine dönerek, "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu.

"KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

Milletten izin isteyen ve ayakta alkışlanan Bahçeli, "Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı. Bugün 17.toplantısını yapacak komisyon artık son düzlüğe girmiştir. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Sürecin asıl muhataplarından birisi ile doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacaktır. Ayak diremenin anlamı yok. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum alırım 3 arkadaşımı yanıma gitmekten imtina etmem, kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim." dedi.

"DAVA ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM..."

Bahçeli sözlerinin devamında, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, MHP'liler Bahçeli'yi ayakta alkışladı. Bahçeli daha sonra ise, "İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada diye sesleniyorum." dedi.