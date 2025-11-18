Haberler

Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Güncelleme:
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi. MHP lideri, salondan MHP'li vekillere "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, salonda alkış koptu.

  • MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtti.
  • Bahçeli, komisyon İmralı'ya gitmezse kendisinin gideceğini ifade etti.
  • Bahçeli, milletvekillerine İmralı'ya gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordu ve alkışlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci sürerken Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun bir kez daha İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gitmemesi halinde kendisinin gideceğini söyledi ve milletvekillerine dönerek, "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu.

"KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

Milletten izin isteyen ve ayakta alkışlanan Bahçeli, "Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı. Bugün 17.toplantısını yapacak komisyon artık son düzlüğe girmiştir. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Sürecin asıl muhataplarından birisi ile doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacaktır. Ayak diremenin anlamı yok. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum alırım 3 arkadaşımı yanıma gitmekten imtina etmem, kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim." dedi.

"DAVA ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM..."

Bahçeli sözlerinin devamında, "Dava arkadaşlarıma sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, MHP'liler Bahçeli'yi ayakta alkışladı. Bahçeli daha sonra ise, "İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada diye sesleniyorum." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Teröristle müzakere edilmez, mücadele edilir diyen kimdi peki ?

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjgkw5rdfg8:

Allah topunuzun…..

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Görevimiz tehlike filminde olduğu gibi bu adam gerçekte ya çoktan ölmüş ama Erdoğan'ın devamı için maske takılmış bir parti yada mit görevlisi :)) Yada Tel Aviv üniversitesinde beyin yıkama operasyonları geçirmiş bir MHP lideri :))(

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Erzine:

Emekli maaşları ile ilgili tavrın bu kadar net ve ısrarcı olsaydı keşke sayın bahçeli

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkagan soylu:

Gidersiniz onunla beraber yatın işte ömür boyu

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hatta biri sorsa ziyarete giderken ip de götürecek mi bir zamanlar birinin önüne ip atıyordu niye asmıyorsunuz diye

yanıt0
yanıt0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
