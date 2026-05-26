Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul ederek başarı dileklerini iletti ve Türkmeneli'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi olan Sayın Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmeneli'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladılar" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı