Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetiyle hatıra pozu verdi

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Ali Arif Özzeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Bahçeli'nin kendisine hediye edilen Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetlerini giyerek verdiği poz, ziyaretin en dikkat çeken anı oldu.

ALİ ARİF ÖZZEYBEK'TEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve T.C. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede "Terörsüz Türkiye" süreci ve Alevi toplumunun güncel sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Özzeybek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı, Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık. Bu yolda temennilerimizi ileterek çalışmalarımız hakkında da kendilerini bilgilendirdik."

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ FOTOĞRAF

Ziyaretin en dikkat çeken anı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye edilen Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetlerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirmesi oldu. Özzeybek, bu jestin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Türkmen Beyimiz Sayın Bahçeli Beyefendi, takdim ettiğimiz Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirip bizleri onurlandırdılar. Kendilerine şükranlarımızı sunarız, var olsun." ifadelerini kullandı.