Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetiyle hatıra pozu verdi

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Ali Arif Özzeybek'i kabul etti. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumlarının sorunlarıyla ilgili gelinen nokta ele alındı. Bahçeli'nin kendisine hediye edilen Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetlerini giyerek verdiği poz, ziyaretin en dikkat çeken anı oldu.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetini giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
  • Ali Arif Özzeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunları hakkında görüştü.
  • Devlet Bahçeli'ye Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafeti hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Ali Arif Özzeybek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Bahçeli'nin kendisine hediye edilen Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetlerini giyerek verdiği poz, ziyaretin en dikkat çeken anı oldu.

ALİ ARİF ÖZZEYBEK'TEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve T.C. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Ali Arif Özzeybek, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede "Terörsüz Türkiye" süreci ve Alevi toplumunun güncel sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Özzeybek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı, Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek Terörsüz Türkiye süreci ve Alevi toplumunun sorunlarıyla ilgili gelinen noktada kıymetli değerlendirmelerini aldık. Bu yolda temennilerimizi ileterek çalışmalarımız hakkında da kendilerini bilgilendirdik."

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ FOTOĞRAF

Ziyaretin en dikkat çeken anı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye edilen Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetlerini giyerek hatıra fotoğrafı çektirmesi oldu. Özzeybek, bu jestin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Türkmen Beyimiz Sayın Bahçeli Beyefendi, takdim ettiğimiz Karaşar Türkmen Alevilerinin mahalli kıyafetleriyle bir hatıra fotoğrafı çektirip bizleri onurlandırdılar. Kendilerine şükranlarımızı sunarız, var olsun." ifadelerini kullandı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Hacıvat , Karagöz vardı perde arkasından kumanda edilen Bahçeli kendini kumanda edemediği gibi birinin kuklası olmuş durumda Yazık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevdet Pasa:

Şimdi devlet millet düşmanları kör cahiller , hainler fetöcü diğer ne idüğü belirsiz uşak başlar hakaret yorumlarına Aldırmayın Bilge lider bu millet sizi daha tarih kitaplarına altım harflerle yazacak. Rahmet Başbuğumuz Varisi olarak.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
