Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, sanatçı Ali Kınık'tan özel bir türkü bestelemesi istendi. Bu süreçte, Canfer Balçık'ın sözlerini yazdığı "Kardeşlik Türküsü", Ali Kınık tarafından bestelendi.

"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"

Türkünün sözleri şöyle:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu

Doğusu, batısı, güney doğusu

Olmasın kimsenin asla kuşkusu

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara