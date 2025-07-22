Bahçeli istedi, Ali Kınık besteledi! Sürece özel şarkı
Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi üzerine, sanatçı Ali Kınık tarafından sürece özel "Kardeşlik Türküsü" bestelendi. Şarkıda "Doğusu, batısı, güney doğusu, olmasın kimsenin asla kuşkusu, demir mert çınarın dallarıyız biz" gibi sözler yer alıyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, sanatçı Ali Kınık'tan özel bir türkü bestelemesi istendi. Bu süreçte, Canfer Balçık'ın sözlerini yazdığı "Kardeşlik Türküsü", Ali Kınık tarafından bestelendi.
"KARDEŞLİK TÜRKÜMÜZ ÇALSIN DAĞLARDA"
Türkünün sözleri şöyle:
Birlikte örülmüş yurdun dokusu
Doğusu, batısı, güney doğusu
Olmasın kimsenin asla kuşkusu
Demir mert çınarın dallarıyız biz.
Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,
Denizde ovada, yeşil bağlarda,
Türkümüz söylensin yeni çağlarda
Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.
Böyle iyileşir her türlü yara,
81 vilayet, başkent Ankara