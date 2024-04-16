Bahçeli, İran'ın İsrail'e saldırısını "Tiyatro" olarak nitelendirdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verilen aranın ardından bugün parti grubunda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"BİR TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ"

Orta Doğu'da barış ve sukünetin hakim olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Adeta iki ülke tarafından bir tiyatro oyunu sergilendi. Barış herkesin yararınadır. İsrail'in Gazze'deki soykırım suçunu tahammül etmek, sabır göstermek hiçbir vicdan sahibinin yapacağı bir şey değildir. Netanyahu, canidir. İstifa etmelidir, hesap vermelidir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbet de bunlardır.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Hiç kuşkusunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman gaye edinmiştir. Hem partimiz hem ülkemiz adına 2 mühim demokratik etap geçirmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır.

"GÖREVİMİZİN FARKINDAYIZ"

Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetmeyenlerin umutsuzluk çarkına kapılması bundan sonra da muhtemeldir. Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Bizim milliyetçiliğimiz çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır.

MADDE MADDE SEÇİM MESAJI

Son Türk milleti hükmünü vermiştir. Yerel yöneticiler seçilmiştir. MHP'nin 31 Mart seçimleri değerlendirmesi 3 madde halinde şunlardır.

1) 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletin demokratik kararına saygılıyız. Yerel ve genel seçimleri karıştırmak yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren,i hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değiştir. 'Yerel iktidar olduk' diyenler hayal aleminde. Şımarıklığın alemi yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

2) Katılım oranları düşüktür. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Milli irade sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür.

3) 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan biri de ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumuzdur.

31 Mart'tan sonra müfteriler boş durmadı. Partimizin oy kaybettiğini söyleyenleri ulu orta atıp tutanlar oldu. Bunların MHP'yi tanımadıklarını gayet iyi biliyoruz. Yıkılmaz yolda kalmaz bu dava. Hiçbir iç ve dış düşman baş edemez Türklüğün ruhuyla.

31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar zillettedir, kalpleri kas katı kesilmiştir. MHP seçimden başarıyla çıkmıştır. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakında görmüştür. Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır."