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Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Erdoğan'ı konutunun kapısında bekleyen Bahçeli'nin o esnada tespih çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak kameraların yakınlaşması üzerine Bahçeli tesbihini cebine koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret ediyor. Erdoğan'ı uzun süre kapıda bekleyen Bahçeli'nin bu esnada tesbih çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak kameraların yakınlaşması üzerine Bahçeli, tesbihini hemen cebine koydu.

Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince cebine koydu

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Ortadoğu'da tansiyon yüksek. İsrail - İran gerilimi tırmanıyor. Gündemde sıcak başlıklar var. Tam da peş peşe önemli gelişmelerin yaşandığı bugünlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme Bahçeli'nin evinde gerçekleşti.

MGK DA BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu öncesi bu görüşmenin yapılması da ayrıca dikkat çekiyor.

Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

ismail Yasin:

EMEKLİLERİN DÜŞMANLARI BİR ARAYA GELİYOR... İSRAİL BAHANE REKLAM ŞAHANE.. SHOW MEET

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