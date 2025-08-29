Bahçeli: Düşmansız Türkiye'yi başaran Türk milleti, 'Terörsüz Türkiye'ye de ulaşacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de 'Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar 'Terörsüz Türkiye'yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Bahçeli, tarihin sadece geçmişin anlatım ve açıklaması değil, aynı zamanda geleceğin de inşa ve ilerleyiş kulvarı olduğunu belirterek, "Bir başka ifadeyle geçmişini bilmeyen, geçmişine sırt çeviren toplum veya milletlerin gelecek iddiasında bulunması zırva ve zorlama bir beklentidir. Türk milleti tarihiyle iç içe yaşayan, tarihini parlak bir talihin temeli ve temas hattı yapmak anlayış ve amacıyla yanıp tutuşan engin ve derin bir şuura sahiptir. Bu muazzam şuur aydınlığında tecelli eden milli varlık, nice zaferlerle şımarmadığı gibi ağır mağlubiyet ve hezimetlerle de yeis ve yılgınlığa kapılmamıştır. Tarihin sayfaları birer birer çevrildiğinde görülecektir ki ağustos ayı Türk milletinin zafer ve zirve ayıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Büyük Taarruz ve Yunan ordusunun denize dökülmesi ile ilgili, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır. Taarruz ile zaferi buluşturan yalnızca sahadaki askeri üstünlük değildir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin arkasında ve özünde; strateji ustalığı, siyasi taktik uzmanlığı, uzağı yakın eden dört başı mamur hazırlık evresi, hiç azalmayan akıl ve sabır erdemi, elbette hiçbir muhasım odağın başa çıkamayacağı iman ve istiklal sevdası yer almıştır. 30 Ağustos Zaferi Türkiye Cumhuriyeti'ni müjdelemiş, uzun savaşlar dönemini de noktalamıştır" dedi.

'AKIBET GENE AYNI OLACAKTIR'

Türk milletinin muzaffer bir millet olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bu muzaffer ruhun harcı milli birlik ve dayanışma azmiyle karılmıştır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez milletimizin her ferdi hür ve bağımsız bir geleceğin özlemiyle kenetlenmiş, dökülen şehit kanları da bu kenetlenmeyi çok daha güçlü bir hale getirmiştir. Türk milleti belini bükmeye cüret eden ehl-i salibi mahvı perişan etmiştir. 103 yıl evvel düşmansız Türkiye'yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de 'Terörsüz Türkiye'ye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar 'Terörsüz Türkiye'yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir. Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller milletimizin kahrına ve çelikten iradesine 103 yıl önce nasıl çarpmışlarsa, akıbet gene aynı olacaktır. Dumlupınar'da kazanılan zafer Ankara'nın politik dinamiklerini oluşturmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısını örmüştür. Bu çatı çökmeyecektir. Bu çatı çürümeyecektir. Nihayet devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet kararı ve kararlılığı her daim var olacaktır. Türk milletine yapılan haksızlıklar, hainlikler ve insanlık dışı işgaller, 30 Ağustos 1922'de hak ettiği cevabı almış ve buna ihtiyaç olursa benzeri cevap misliyle de verilecektir" açıklamasında bulundu.

'30 AĞUSTOS RUHU AYAKTADIR'

Türk milletinin varlığı ve geleceği için pek çok bedel ödediğine işaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, devamında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk milleti, uzun bir süre girdiği savunma pozisyonundan çıkıp taarruza geçerek ve tam bağımsızlığı hususunda tavizsiz olduğunu pek çok bedel ödemesiyle göstererek milli birliğini, milli varlığını, milli geleceğini güvenceye almıştır. Çekile çekile bugünkü sınırlarına kadar gerileyen milletimizin kaybetmeye, yıkılmaya, yok olmaya en ufak tahammülünün olmayacağı açıkça anlaşılmış ve açığa kavuşmuştur. Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır. Tam bir inanmışlıkla ifade etmek isterim ki şehitlerimizin aziz ruhları Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar muhafızı, ecdadımızın hayır duası ise hepimizin yolunu aydınlatan ve gücümüze güç katan kutsal destektir. Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur. Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum. '30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun' diyorum."