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Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip atarak "Ben asamadım, sen as" dediğini hatırlatarak, elinde tuttuğu idam ipini yere fırlattı. Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası Bahçeli de ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "İhanet çemberi alabildiğine genişlemiştir ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakılabileceğim bir sürecin içinde bulunuyoruz" dedi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, açıklamasının devamında geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.

Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli İYİ Parti Politika Güncel PKK MHP

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Yorumlar (23)

mardinli yiğit:

Artık ırkçı söylemlerin defteri kapandı ve bitti !!! Yeni Türkiye halkların eşit biçimde yaşadığı şekilde olacak.. teşekkürler Bahçeli.

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Muharrem Güreli:

Bu bunak artık birakmali

110
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sehmus nisa:

Liderler istihbarat devlet orta doğudaki büyük savaşı görüyor. Herkes aklını başına alsın. birlik beraberlik için ne gerekiyorsa yapılıyor yapılacak. karşı çıkmak büyük savaşta ülkenin menfaatine olmayacaktır.

24
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Büşra :

Bunadı deyince biz suçlu oluyoruz

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Mehmet Vatandaş:

mardinli yiğit: bütün bunlar bu vatanı, bu milleti daha çabuk bölünmeye zemin hazırlamaktan öteye gitmez Bahçeli'de dahil bu süreçte rol alan herkes layığını görecektir. Kimsenin ağzı sulanmasın birileri uludu diye bu millet bu vatan bölünmez böldürtmezler

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4
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Tutankamon Hoca:

Baş bunak ve yaverleri istifa edip gitmeli ülke lav edildi

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VATANDAŞ:

Nasıl pacayı kaptırdıysa, nasıl bir koltuk sevdası varsa bahçelide. Akp ne istese verecek. Dava arkadaşlarını öldüren mafyadan ne beklenir ki.

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Emre null:

çözüm şu hiçbir parti bölücülük üzerine yeni bir devlet kurma üzerine terör örgütü destekleme üzerime siyaset yapması yasaklanmali o zamn pkk zamanla yok olur gider işid gibi pkk yı ayakta tutan dem dir dünyanın her ülkesinde farklı farklı ırklar yaşıyor her ırk kendi ülkesini kurmak istese kendi dilinde eğitim bilmem resmi dil bilmem ne ne istese o zaman bütün ülkelerin bölünmesi demek amerikada Afrikalılar yaşıyor diye yeni bir devlet kendi dilinde eğitim istiyor mu hayir hepsi amerikan dilini konuşuyor o dille eğitim alıyor o dili öğrenmek zorunda kalıyor bir devlette bir dil bir bayrak olur 2 tane değil

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oturan:

bahçeli rezili utanmıyormusun. apoyu davet etmeye

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Tugberk null:

Bahçeli Amerika'nın proje adamı

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