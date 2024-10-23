Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "İhanet çemberi alabildiğine genişlemiştir ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakılabileceğim bir sürecin içinde bulunuyoruz" dedi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, açıklamasının devamında geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ O İPİ İSTEDİ

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun siyasetteki tartışmaları başka bir boyuta taşıyan bu hamlesi sonrası Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

"ŞOV YAPMA İHTİYACI DUYMUŞTUR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Dervişoğlu'nun ip fırlatmasıyla ilgili "O ip, o dönemde atıldığında anlamlıydı, bambaşka bir şeydi. Bugün atılması ise o günkü bağlamıyla alakası yoktur. Biraz önce dediğim gibi, genel başkan olduktan sonra tutamadığı, toparlayamadığı partisine böyle bir şov yapma ihtiyacı duymuştur" dedi.