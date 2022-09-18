Bahçeli'den Vahdettin'i eleştiren Tunç Soyer'e sert sözler: Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir

MHP lideri Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında Vahdettin'e yönelik söylemleriyle gündeme oturan Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Sultan Vahdettin'in kusurları da olsa hain olmadığını ifade eden Bahçeli, "Edepsiz İzmir belediye başkanı küstahça ona hakaret etmiştir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 9 Eylül kurtuluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmasıyla gündeme oturmuştu. Soyer, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" açıklamalarında bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN VAHDETTİN'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Kayseri mitinginde yaptığı konuşmada Soyer'in bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Son günlerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya'nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya'nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir" dedi.

"TARİHTE GERÇEKTE NE OLDUĞU TARİHÇİLERİN İŞİDİR"

Sözlerini sürdüren Bahçeli, "Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı'nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır" dedi.

"NE ÖĞRENMİŞSE ZALİM BABASINDAN ÖĞRENMİŞTİR"

Soyer'e yönelik olarak ise Bahçeli "Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok. Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur. İzmir'in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır. Sultan Vahdettin kusurları da olsa hain değildir. Edepsiz İzmir belediye başkanı küstahça ona hakaret etmiştir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır. ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli vatandaşlarımıza Kayseri'den selamların en güzelini yolluyorum. Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. Bugünkü açık hava toplantımız Türk milletinin 2023 seçimlerinin müjdesi olarak anılacaktır. Buradan yükselen ses Türkiye'nin milli onurunu kıyamete kadar koruma ve kollama iradesidir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır.

"BİZİ ARAYANLAR MİLYONLARIN KALBİNDE ARASIN"

Anket şirketlerini para ile yemleyip MHP ile ilgili kara kampanya düzeneği kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. İşte görsünler buradaki heybeti, haşmeti. Bizi arayan anketlerde değil; dilde, duada, bahçede, fabrikada, tezgahta, milyonların kalbinde arasın.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Kokuşmuş bir ittifak hangi yaraya merhum olacaktır. Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz. Bunları iradeleri sakatlanmıştır. Daldaki çürük meyve neyse, zillet ittifakı odur. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da kararımızda da geri dönersek gök girsin, kızıl çıksın. Türki milletinin oyalanmaya tahammülü yoktur. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz budur, amacımız budur.

Zillet İttifakı yarınlarımıza perde çekemeyecek, büyük Türkiye'nin doğuşuna engel olmayacak. HDP, PKK ve FETÖ ile çok sıkı bir ittifak içindeler. Türkiye düşmanlarının emrindeler. Milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler.