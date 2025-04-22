Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Bahçeli: "Allah'tan niyazım, terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle hizmet eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an evvel sağlığına kavuşması ve şifa bulmasıdır. DEM Parti'nin Türkiye partisi olması istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden birisi olarak sivrilen Sayın Önder'in mesaisine dönmesi temennimdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika