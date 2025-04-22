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Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı
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Bahçeli, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bir an evvel sağlığına kavuşmasını diledi ve onun terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunan önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Bahçeli: "Allah'tan niyazım, terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle hizmet eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bir an evvel sağlığına kavuşması ve şifa bulmasıdır. DEM Parti'nin Türkiye partisi olması istikametinde açık tavrı ve yapıcı tutumu iyi bilinen isimlerden birisi olarak sivrilen Sayın Önder'in mesaisine dönmesi temennimdir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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