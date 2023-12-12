TBMM'de Kürtçe konuşulması Bahçeli'yi kızdırdı! Eleştirilerden Kurtulmuş da nasibini aldı

MHP lideri Devlet Bahçeli, HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştiren Bahçeli, "Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçeye tercüme edin' cümlesi yanlış bir tutum olmuştur. Böyle bir şey olamaz" dedi.

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk günü tartışmalı ve gergin anlara sahne oldu. DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasına Kürtçe başladı.

"BURADA TÜRKÇE KONUŞULACAK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakırhan'a "Bu konuştuklarınızın bir de Türkçe açıklamasını istiyoruz Meclis olarak. Burası TBMM, burada resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulacak" dedi. Bunun üzerine Bakırhan, Kürtçe yaptığı selamlama konuşmasının Türkçesini de okudu.

BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe açılış konuşması yapmasına tepki gösteren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar" dedi.

KURTULMUŞ'A DA ÇIKIŞTI: BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ

Açıklamasının devamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çıkışan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis başkanının Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçe'ye tercüme edin cümlesi ise AYM başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının sorulması üzerine de "Performansı gayet iyi. Hem hazırlıklı gelmiş hem heyecanlı hem de kendi kitlesine yeni bir genel başkan olarak moral veriyor. Tebrik ediyorum onu." dedi.