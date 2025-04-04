MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
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Bahçeli'den makam odasından ilk kare

Bahçeli'den makam odasından ilk kare
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Kalp kapakçığı operasyonunun ardından 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamından ilk karesi paylaşıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 66 gün aranın ardından ilk mesaisine başladı. Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28. yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı.

MEZARA KARANFİL BIRAKTI

Bahçeli'nin Türkeş'in anıt mezarını ziyaretine, çok sayıda partili ve Başkanlık Divanı üyeleri de eşlik etti. "06 MHP 01" plakalı makam aracını, Türkeş'in mezarına yakın bir noktada durduran Bahçeli, sadece anıt mezarın giriş noktasından görüntülenmesine izin verdi. Bahçeli, mezarın başında kırmızı ve beyaz renkli karanfiller bıraktı.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

"HAY MAŞALLAH SANA"

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere mezarlık alanından ayrıldı. Bahçeli'nin makam aracına, parti üyeleri bozkurt işaretleriyle eşlik ederken "Hay Maşallah sana" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

"DURMA, İLERLE EVLATLARIN SENİNLE"

Vakfın açılışının ardından Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti. Yolda, kendisine eşlik eden kalabalık, "Durma, ilerle evlatların seninle" ve "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli" sloganları attı. Bahçeli, makam aracının camından bozkurt işareti yaparak partililerine selam verdi.

Bahçeli'den makam odasından ilk kare

MAKAM ODASINDAN İLK KARE

2 ay sonra mesaisine başlayan Bahçeli'nin makam odasından da ilk karesi paylaşıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Sayın Bahçeli siz yokken İmamoğlu adında bir çete lideri Kolonya Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına aday oldu.

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Haber YorumlarıCevap :

Yaşayan ölü !

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Haber YorumlarıDündaroğlu:

maç bitmiş, uzatmalar oynanıyor. Hakem her an düdük çalabilir.

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