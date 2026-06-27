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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kadir İnanır için başsağlığı mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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