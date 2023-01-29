Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6 Masa'ya ağır suçlama: Bu metin hangi büyükelçinin odasında hazırlandı?

Amasya'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu aklı 6'lı masaya kim vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır" diye konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

"METİN HANGİ BÜYÜKELÇİNİN ODASINDA HAZIRLANDI?"

Konuşmasında 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına da değinen Bahçeli, "6'lı masanın 26 Ocak açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkılmıştır. Bu aklı 6'lı masaya kim vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır." diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MEŞRUDUR, HUKUKİDİR"

Sözlerini sürdüren Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir. Tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

"ARALARINDAKİ REKABET İRADELERİNE HACİZ KOYMUŞTUR"

6'lı masanın aday belirlememesine de değinen Bahçeli, "Zillet ittifakının hala cumhurbaşkanı adayı yoktur. Aralarındaki rekabet iradelerine haciz koymuştur. Sonuç bildirgesi olarak yayınladıkları, siyasetsizliğin rant ve iktidar paylaşımındaki gerilimin belgesi niteliğindedir" dedi.