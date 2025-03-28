Bahçeli'den, Davutoğlu'na bayram telefonu

Kalp kapakçığı operasyonu sonrası dinlenme sürecine çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda konuştuğu bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Söz konusu gelişmeyi Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı duyurdu. Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu belirtti. Karcı, Davutoğlu'nun da Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.

GAZETECİLERİ DE ARAMIŞTI

Bahçeli önceki gün de gazeteciler Özlem Gürses, Göksu Öngören Özgü, Nazlı Çelik ve Didem Arslan Yılmaz'ı telefonla arayarak bayramını kutlamıştı.