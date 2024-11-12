Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Partisinin grup toplantılarında bu tavrından geri adım atmayan Bahçeli'nin çağrısının iktidar ortağında nasıl karşılık bulduğu ise net bir açıklama olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

KORİDORDA MİKROFON UZATTILAR

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Meclis koridorlarında ise dikkat çeken bir soru yöneltildi.

GAZETECİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli kendisine mikrofon uzatıp "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" diye soran gazeteciye tepki göstererek " Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" dedi.