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Bahçeli'den "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" diye soran gazeteciye tepki

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen MHP lideri Bahçeli grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusunu soran gazeteciye tepki gösterdi. Bahçeli "Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyla Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Partisinin grup toplantılarında bu tavrından geri adım atmayan Bahçeli'nin çağrısının iktidar ortağında nasıl karşılık bulduğu ise net bir açıklama olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor.

KORİDORDA MİKROFON UZATTILAR

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Meclis koridorlarında ise dikkat çeken bir soru yöneltildi.

GAZETECİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli kendisine mikrofon uzatıp "Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" diye soran gazeteciye tepki göstererek " Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç, geçemiyorsan mesleği bırak" dedi.

Bahçeli'den
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

adam adam

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

adamlar sorulara tahammül edemiyor. Avrupa'da Amerika'da basın mesnsupları liderlere hakaret bile ediyorlar

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Niye zoruna gidiyor ülkenin altını oyuyorsunuz

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Haber YorumlarıKutadgu Bilig:

Maksatlı soruya tokat gibi cevap

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Haber YorumlarıBükücü:

Tarafsız olarak söylüyorum. MHP Türkiye'nin beka sorunudur.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıAhmet null:

Çözüm olmaz çözüm devlete kafa tutan için sarı torbadır

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıTemel Temel:

sanki kadı kıran baş kesen Ülkücülüğü yok ettin parti şirketin gibi oldu. Ülkücüleri zorla Chp li yaptın. ne bekliyorsun hala o koltukta

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Haber YorumlarıHakan:

bi kurt olarak iyi demis bahceli. ortaligi karistirmsktsn baska isleri yok yazik.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Sen de siyaseti bırak geceliğini giyin ve bekle ...

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Yine neyin peşindeler acaba. Yine dün başka bugün başka konuşuyorlar yarın başka konuşacaklar. Bu ortaya attıkları olayın ardında yine neyin planını neyin hesabını yaptılar acaba. Bunlar gerçekten sor. Ayrıca bu bahçeli gerçektende bu ülke için bir beka sorunu. Daha acısı ise bu adamın peşinden giden yüzde 7 lik bir kesim var. nasıl bir ülkeki halkı hiç ama hiç düşünme eğilimine sahip değil.

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