Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

TBMM 28. dönem, 3'ncü yasama yılı açılış töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Tören ve sonrasında kameralara yansıyan birkaç kare dikkat çekmişti. O karelerden biri ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasıydı. Bahçeli, o görüntüyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bugün Bahçeli ile görüşen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'nin o anlara ilişkin kendisine yaptığı açıklamayı şöyle ifade etti:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI BENİ HAREKETE GEÇİRDİ"

Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre Bahçeli "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadır" dedi ve Erdoğan'ın Meclis açılışındaki 'İktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir' şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.

"KENDİ ÜLKEMİZDE BARIŞI SAĞLAMAK LAZIM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını vermişti.