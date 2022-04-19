Bahçeli: Bugünkü ekonomik tablonun yegane sorumlusu emperyalist nobranlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Dünyadaki ekonomik yıkımların tehlikeli bir eşiğe dayandığını ifade eden Bahçeli, bu tablonun sorumlusunun emperyalist nobranlık olduğunu belirtti.

Ekonomist kimliğiyle de bilinen Bahçeli, "Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı. Dünyada 4 kişiden 1'i günde 3 dolardan az para ile yaşamaya mahkumdur. Bugünkü küresel siyaset ve ekonomik tablonun yegane sorumlusu emperyalist nobranlıktır. Küresel enflasyonun tırmanışı her ülkenin ortak sancısıdır. Bu sorunun nasıl çıktığı bellidir. İman ışığı olmadan gözün görmeyeceğini, gönlün hissetmeyeceğinin farkındayız. Bu zor günlerde rabbimden niyazım kötülere fırsat vermemesidir. İnanç ve irade birliği ile inşallah sorunlarımızı aşacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Enflasyon canavarının başının ezileceği günler çok yakındır, göreceğiz. Türkiye'yi taşa tutmaya, atılan her adımı sekteye uğratmaya çalışan karanlık muhalefet anlayışının kaybetmesi mukadderdir.

Mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların trajedileri de insanım diyen herkesin ortak meselesidir. Ülkelerindeki savaş, açlık ve istikrarsızlıktan dolayı yurdundan kopup Akdeniz ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır.

"İSTİSMARA ÇANAK TUTMADAN ÇÖZÜLMELİ"

Mültecilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların trajedileri de insanım diyen herkesin ortak meselesidir. Ülkelerindeki savaş, açlık ve istikrarsızlıktan dolayı yurdundan kopup Akdeniz ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce göçmen medeni dünyanın gözü önünde boğularak balıklara yem olmaktadır. Bu sorun istismara çanak tutmadan çözülmeli. Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli.

Türk demek mazluma sığınak, garibe korunak, hakka teslimiyet demektedir. Türk olmak, haksızlığa direnen cesaret, aç ve açıkta olana sahip çıkacak hayatiyet demektir.

"NE YAPACAKLARI BİLİNMEZDİR"

6+1 formatında kurulan şaibeli masa çatlamıştır, çıkar kavgaları şimdiden zillet partilerini rehin almıştır. Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18 de olsa 28 de olsa toplanıp fal baksalar, altın günleri de yapsalar nafiledir, çuvallamaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır.

Zillet ittifakı henüz adayını bile bulamamıştır. Bitmiş savaşın kayıp askerleri gibi ne yapacakları bilinmezdir. Bu ittifakın medyaya yuvalanmış ayakları da gün aşırı muhtemel adaylar hakkında spekülasyon yapmaktadır.

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