MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı sonrasında yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için önemli hizmetlerin ve adımların atılacağını belirtti. Bahçeli, bayramın hüzünle karşılandığını ifade ederek siyasi birlik mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır." dedi.

Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü şekilde karşılandığını ifade ederek, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz." diye konuştu.

Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının ardından partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi

Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı

Konuk Başbakana soğuk duş! Diplomatik nezaket kuralları yerle bir oldu
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi