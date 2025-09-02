Bahçeli: Askeri Müdahale Kaçınılmaz Olabilir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "SDG/ Ypg'nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam'ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika