Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Mezarı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2 ay sonra mesaisine başladı

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.