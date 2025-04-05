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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Mezarı'nı Ziyaret Etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurucu lider Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Ziyarete partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2 ay sonra mesaisine başladı

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli'yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Mezarı'nı Ziyaret Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GEÇİM - Politika
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