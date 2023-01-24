Bahçeli, 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihini yanlış söyledi

Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak açıklanan seçim tarihini 14 Temmuz olarak ifade etti. Bahçeli yaptığı hatayı konuşmasının devamında düzeltti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşması sırasında seçim tarihi ile ilgili yaptığı hata ise dikkatlerden kaçmadı.

TARİHİ YANLIŞ SÖYLEDİ

MHP lideri konuşmasında, "Adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seçimler Allah nasip ederse 14 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır. Cumhur İttifakı bu seçimlere canla başla hazırlanmaktadır. Fakat zillet ittifakı henüz bir aday çıkaramamıştır." dedi.

"MİLLETİMİZİN GÜNDEMİ 14 MAYIS DEMOKRASİ ZAFERİDİR"

Bahçeli daha sonra hatasını fark ederek seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtti. MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin gündemi zillet değil vatandır, bağımsızlıktır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Milli birliğin ve kardeşliğin adresi Cumhur İttifakı'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahilidir. Bunların hepsi boşuna çırpınmaktadır; adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Zillet ittifakı çok tehlikeli sularda kulaç atmaya devam etmektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından seçim tarihi için 14 Mayıs'ı tercih etme sebeplerini anlattı. Erdoğan, "Bilindiği gibi seçimlerin tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem kurban bayramı arifesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." dedi.