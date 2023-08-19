Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu'da Gençlik Kampı Açılışında Konuştu

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu'da düzenlenen gençlik kampının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğini sahiplenmek için gençlerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu'da; "Sağı solu parsellemiş, adeta Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi gören insanların hegemonyasından ülkeyi, gençler olarak biz kurtaracağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) "yaz gençlik kampı", Bolu'da başladı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yediden 70'e, bütün Türkiye burada toplandık. Aslında Türkiye'nin özlediği tabloyu Bağımsız Türkiye Partisi olarak, burada Bolu'da sergiliyoruz. Kürdü burada, Laz'ı burada, Çerkes'i burada, Arap'ı burada; herkes burada. Herkes tek bir ağızdan, 'ne mutlu Türk'üm diyene' diyor. Herkes tek bir ağızdan, 'Atatürk'ün yolundayız' diyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan tablo da buydu.

Seçimler geliyor. Türkiye'ye seçim nasıl yapılır göstereceğiz. Kapı kapı bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Bu sağı solu parsellemiş, adeta Türkiye'yi babalarının çiftliği gibi gören o 60'ını, 70'ini geçmiş; notere gidip vekalet verecek olsa, sağlık raporu verecek insanların hegemonyasından ülkeyi, gençler olarak biz kurtaracağız."

Bolu Mudurnu'da dün başlayan kamp çalışmaları; seminer, panel ve teşkilat toplantılarıyla devam ediyor. Üç günlük kamp pazar günü Hüseyin Baş'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.