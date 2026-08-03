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Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'ye geri döndü

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Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'ye katıldı.

Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP'ye katıldı.

Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında, başkası tarafından kullanılan kendisine ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesinin ardından, soruşturma ve yargılama süreçleri tamamlanana kadar CHP'den istifa ettiğini anımsattı.

Konuyla ilgili yargılamanın tamamlandığını ifade eden Ün, "Olaydan uzaktan yakından alakam olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla temiz bir şekilde partime geri dönüp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Bağımsız Edirne Milletvekili Ün'ün katılımıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 45'e yükseldi, bağımsız milletvekillerinin sayısı 10'a düştü.

Öte yandan, CHP TBMM Grubunun 30 Temmuz Perşembe günü basına kapalı gerçekleştirilen toplantısı sonucunda Disiplin Kurulu, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den oluşmuştu.

Kaynak: AA
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