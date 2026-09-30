Bağdat'ta ABD liderliğindeki koalisyonun görevi bitti, Egemenlik Günü töreni yapıldı

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ülkedeki askeri misyonunu tamamlaması dolayısıyla ilan edilen "Egemenlik Günü" kapsamında tören düzenlendi.

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ülkedeki askeri misyonunu tamamlamasının ardından 1 Ekim'i "Egemenlik Günü" ilan etti. Başkent Bağdat'ta yeni ulusal gün dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, koalisyon güçleri komutanı ile farklı askeri sınıfların komutanları ve güvenlik teşkilatlarının yöneticilerinin de katıldığı törende konuşma yaptı. Irak Başbakanı, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki görevlerinin resmen sona erdiğini belirterek, dost ülkeler ile Irak güçleri arasındaki iş birliğinin DEAŞ'a karşı mücadelede önemli sonuçlar verdiğini söyledi. Irak halkının güvenlik güçlerinin yanında durmasının, ordunun yeniden yapılandırılması, kaynakların seferber edilmesi ve mücadelede inisiyatifin ele alınması açısından önemli bir aşama oluşturduğunu vurgulayan Ali Zeydi, "dost ülkelerin" bu süreçte Irak'a destek verdiğini kaydetti.

"Irak yeni bir aşamaya geçiyor"

Koalisyonun güçlerinin ülkeden ayrılmasının terörle mücadelenin sona ermesi anlamına gelmediğini belirten Irak Başbakanı Zeydi, "Bu Irak'ın güvenlik ve istikrarının sorumluluğunu tamamen üstlendiği yeni bir aşamaya geçiş anlamına geliyor" dedi.

Irak Başbakanı konuşmasında, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın görevlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Ofisi'ne devredilmesi, güvenlik çalışmalarının devletin kontrolü ve üst yönetimi altında yürütülmesini sağlayacak kurumsal bir yapı oluşturacak" diye konuştu.

"Güvenlik iş birliği devam edecek"

Irak'ın yeni dönemde egemenliğini, devlet kurumlarının gücünü, güvenlik güçlerinin hazırlık seviyesini ve ortak karar mekanizmasını güçlendirmeye odaklanacağını söyleyen Ali Zeydi, koalisyon ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Zeydi, yeni dönemde teknoloji ve dijital imkanların güvenlik ve istikrar hedefleri doğrultusunda kullanılacağını belirterek, koalisyonun görevinin "zaferle" sona erdiğini ve bu kazanımın korunmasının artık Irak'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

"Yasal çerçeve dışında silah olmayacak"

Koalisyon güçlerinin çekilmesi ardından ülkedeki silahlı grupların silahsızlanması konusuna değinen Ali Zeydi, Irak'taki silahların ve güç kullanımının devlet kurumları ve hukuk çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı. Irak Başbakanı "Yasanın çatısı dışında silah, devlet kurumları dışında güç olmayacak" şeklinde konuşarak, bunun anayasa ve Irak halkının iradesi doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı