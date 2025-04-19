Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete...
Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi 900'e yükselmiş oluyor" dedi.
Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi 900'e yükselmiş oluyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika