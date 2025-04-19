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Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete...

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Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi 900'e yükselmiş oluyor" dedi.

Bağcılar'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi 900'e yükselmiş oluyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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