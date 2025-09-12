BAE, İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçi Yardımcısı David Ohad Horsandi'nin "Katar Devleti'ni hedef alan korkakça saldırıyı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşmanca açıklamalarını kınamak ve reddetmek üzere" dışişleri bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da salı günü düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçi Yardımcısı David Ohad Horsandi'nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi, İsrail Büyükelçi Yardımcısı David Ohad Horsandi'yi, Katar Devleti'ni hedef alan açık ve korkakça İsrail saldırısını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşmanca açıklamalarını güçlü bir şekilde kınamak ve reddetmek üzere çağırdı" denildi.

Açıklamaya göre Rim el-Haşimi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir devlete yönelik her türlü saldırganlık, kolektif Körfez güvenlik yapısına karşı yapılmış bir saldırıdır" dedi. - ABU DABİ