Haberler

BAE’den İran’a süresiz ticaret ambargosu

BAE’den İran’a süresiz ticaret ambargosu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE, İran'dan fırlatıldığı iddia edilen füzeler nedeniyle İran'a süresiz ticaret ambargosu uygulayacağını açıkladı. İran ise iddiaları reddederek bunları asılsız ve yanıltma operasyonu olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a dün gerçekleştirilen füze saldırıları nedeniyle süresiz ticaret ambargosu uygulama kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İran'dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı. BAE, İran'a süresiz ticaret ambargosu uygulanması kararı alındığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın bölgedeki barış ve güvenliği zedeleyen gerginlikler nedeniyle alındığı aktarılarak, "İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi. Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada füzelerin deniz trafiğini hedef aldığını belirterek, ülkenin güvenliğini veya bölgedeki deniz seyrüseferini baltalamaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacağını taahhüt etti.

İRAN'DAN YALANLAMA 

İran, yaptığı açıklama ile BAE'ye füze fırlatıldığı ifadelerini reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, açıklamaları "asılsız" olarak nitelendirerek, bu iddiaların ABD ve İsrail'in ülkesine karşı başlattığı savaşın bir parçası olarak "yanıltma operasyonu" olduğunu öne sürdü. Söz konusu iddiaların iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğu uyarısında bulunan Bekayi, bölge ülkelerini Tahran'a yönelik asılsız iddialardan uzak durmaya çağırdı ve durumun dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için ABD ve İsrail'in kötü niyetli eylemlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Kuytul'un gözaltına alındığı anlar! Tutanaktaki ifadeye itiraz etti
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak

Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

Cesur kombin! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu
Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Atılan manşetler olay! Bütün ülke onu konuşuyor
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı

İşte bir öğrenciyi okula göndermenin maliyeti

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı