Babacan, İrlanda Çatışmasızlık Çalıştayında Önemli Mesajlar Verdi

Ak Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Demokratik Gelişim Enstitüsünün daveti üzerine katıldığı İrlanda'daki "çatışmasızlık" konulu çalıştaya ilişkin "Bence bizim İrlanda deneyiminden çıkaracağımız en net ders bunda maksimum uzlaşıyı sağlamak. Bizim öncelikli hedefimiz silah bırakma sürecinin idari, yasal, yapısal şekilde yönetilmesi ve buna dair geçiş adaletinin yapılması." dedi.

Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dublin'de düzenlenen ve 2 gün süren "çatışmasızlık" konulu çalıştayda, İrlanda silahsızlanma sürecinin birinci aktörleriyle görüştüklerini söyledi.

Çok faydalı bir görüşme olduğunu söyleyen Babacan, "İrlanda Hayırlı Cuma Anlaşması imzalayan İrlanda Başbakanı Bertie Ahern ile görüştük. Sorularımızı cevaplandırdı. Dönemin Dışişleri Bakanı Dermot Ahern ile uzun uzun görüştük. İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanlığı eski Müsteşarı Tim Dalton ile görüştük. O daha ziyade Hayırlı Cuma Anlaşması'nın hukuki taraflarını irdeledik. Keza Filipinler, Güney Afrika, Liberya, Mozambik gibi örnekleri çalışmış Uluslararası Barış İnşası uzmanları gelmişti. Onlar kendi sunumlarını ve biraz da farklı deneyimlerden çıkardıkları ortak dersleri anlattılar." diye konuştu.

Çalıştaya bazı ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığını söyleyen Babacan, programda kendilerinin ise "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgi verdiğini belirtti.

İrlanda ile Türkiye'deki durumu kıyaslamanın doğru olmayacağının altını çizen Babacan, "İrlanda'yı da önemseriz, ETA örneğini de önemseriz. Filipinler, Güney Afrika, Liberya ve Kolombiya… Bunların hepsini önemseriz ama Türkiye kendi modelini inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

Babacan, Terörsüz Türkiye sürecine üçüncü bir göz veya aktörü dahil etmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin doğrudan kendi iç dinamikleriyle ve beraberce bu konuyu çözeceğini söyledi. Babacan, görüşmelerinde, "üçüncü kolaylaştırıcı rol üstlenebilecek" herhangi bir unsurun gündemlerinde olmadığını muhataplarına ilettiklerini vurguladı.

İrlanda'nın devlet olarak anlaşmaya imza atmasının kolay olmadığını söyleyen Babacan, "Anlaşmanın imzalandığı süreçte İrlanda devletinin şöyle bir modu var. 'Yeter ki ben bu şiddet sarmalından bir an evvel vatandaşlarımı çıkartayım' diye biraz da kendisinden de ödünler vererek yürüttüğü bir süreç. Fakat Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de devlet kendisinden ödün verecek bir pozisyonda değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Şeffaflık, toplumla beraber yürüme, maksimum uzlaşı ve maksimum konsensus"

Ak Parti'li Babacan, süreci şeffaf bir şekilde yürütmenin önemini vurgulayarak, "Vatandaş için bir şey yapıyorsanız, millete rağmen, milletten gizleyip saklayıp bir şey yapamazsınız. Hayırlı Cuma Anlaşması da İrlanda'da aslında bu şeffaflıkla yürütülmüş. Günün sonunda çok yüksek bir toplumsal kabul ile referanduma sunuldu ve çok yüksek bir toplumsal kabul ile geçti. Bizim Türkiye'de de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu teşekkül etmemizin sebebi bu. Şeffaflık, toplumla beraber yürüme, maksimum uzlaşı ve maksimum konsensus." şeklinde konuştu.

Babacan, muhalefet partileriyle görüş farklılıkları olsa da bu meseleyi, "Türkiye meselesi" olarak ele aldıklarını ve çalıştaya katılan muhalefet partilerinden milletvekillerinde de bu görüşün hakim olduğunu vurgulayarak, "Görüşmelerimiz çok verimli geçti. Görüşmelerimden aktaracağım özel notlarım var. Cumhurbaşkanımızla, Meclis Başkanımızla ve partimle bu notları paylaşacağım." sözlerini sarf etti.

İrlanda'daki sürecin, nihayetinde referanduma götürüldüğünü ve "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın yüzde 90 oranla ülke vatandaşlarınca kabul edildiğini anlatan Babacan, "Bence bizim İrlanda deneyiminden çıkaracağımız en net ders bunda maksimum uzlaşıyı sağlamak. Bizim öncelikli hedefimiz silah bırakma sürecinin idari, yasal, yapısal şekilde yönetilmesi ve buna dair geçiş adaletinin yapılması." dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Babacan, partisinin, başka ülke örneklerini incelemek için görüşmeler yapacağını belirterek, "Türkiye'ye davet etmek suretiyle bazen benim, bazen AK Parti'den başka arkadaşlarımızın görüşmeleri olacaktır. Ama komisyonun bu bağlamında resmi bir takvimi yok. Biz bu defa farklı siyasi partilerden isimlerle gittik diye 'ekip olduk ve bundan sonra düzenli ziyaretler yapacağız' şeklinde bir durum da yok. Bizim vizyonumuzu zenginleştirmesi açısından yapılacak görüşmeler." ifadelerini kullandı.