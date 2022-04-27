Babacan'ın "Seçime kendi adımızla gireceğiz" çıkışının nedeni Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi? - Haberler

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Babacan'ın "Seçime kendi adımızla gireceğiz" çıkışının nedeni Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi?

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü grup toplantısında söylediği "Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sürpriz bir çıkış geldi. Babacan, seçime kendi logolarıyla ve kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. Babacan'ın bu çıkışı "Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra böyle bir karar aldı" şeklinde yorumlandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.

AKILLARA KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞINI GETİRDİ

Babacan'ın bu çıkışı siyaset gündemine bomba gibi düşerken akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözleri getirdi.

BABACAN, KARARI O SÖZLERDEN SONRA MI ALDI?

Kılıçdaroğlu dünkü açıklamasında "Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum...Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi, şu anda yolumdan çekilin" ifadelerine yer verdi. Bu sözlerin yankıları sürerken Babacan kanadından böyle bir hamle gelmesi "Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra böyle bir karar aldı" şeklinde yorumlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

mevlüt Altın:

Herşeyleri gibi masalarıda yalan

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kagan soylu:

Tıpış tıpış geri döneceksin Babacan

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