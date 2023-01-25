Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sen git çocuk bezi sat' tepkisine yanıt: Önemli olan helalinden kazançtır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için sarf ettiği "Sen git çocuk bezi sat" ifadelerine yanıt verdi. Babacan, "Önemli olan helalinden kazançtır. Yüzbinlerce bakkal, market, esnaf helalinden kazanan insanlar var. Helalinden kazanan milyonları küçümsüyor. Kazancın nereden geldiği değil helal olup olmadığı önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine sert yanıt vermişti. Babacan'a yüklenen Erdoğan, "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı" ifadelerini kullanmıştı.

"HELALİNDEN KAZANAN MİLYONLARI KÜÇÜMSÜYOR"

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için söylediği "Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini hatırlatan Babacan, "İster çocuk bezi alın satın, ister yaptığı gibi sucuk, bisküvi alın satın. Önemli olan helalinden kazançtır. Yüzbinlerce bakkal, market, esnaf helalinden kazanan insanlar var. Helalinden kazanan milyonları küçümsüyor. Kazancın nereden geldiği değil helal olup olmadığı önemlidir" dedi.

"BU ÜSLUP KAYBETMENİN VERDİĞİ KORKUNUN ÜSLUBU"

Babacan daha sonra sözlerine şöyle devam etti; "Bu üslup var ya. Tamamen kaybetmenin verdiği korkunun üslubudur. Aynı zamanda DEVA Partisinin güçlenmesinin en önemli kanıtıdır. Daha önceden bizi görmezden geliyordu, yok sayıyordu. Medyaya da talimat veriyordu. Bunları görmeyin, olumlu olumsuz haber yapmayın, yazmayın. Ama biz kendimizi gösterdik duyurduk ve güçleniyoruz."