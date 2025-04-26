Babacan, Antalya'nın siyasi kanaat önderleriyle buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da farklı siyasi partilerde milletvekili, büyükşehir belediye başkanlığı ve yerel yönetici olarak görev almış şehrin siyasi kanaat önderleri ile kahvaltıda buluştu.

TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda ülke gündemine ilişkin düşüncelerini açıklayan ve soruları cevaplandıran Babacan'a daha sonra plaket takdim edildi.

BİRÇOK SİYASİ KATILDI

26 yıldır kesintisiz devam eden ve ANAP eski İl Başkanı Fethi Avşar'ın başkanlığını yaptığı ' Antalya Dostlar Meclisi' toplantısına Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı Prof. Mustafa Akaydın, AK Parti eski milletvekili Osman Akman ile farklı partilerden il başkanlığı, yerel yöneticilik yapmış isimler ile sivil toplum, iş dünyası, akademi ve bürokraside bulunmuş isimler katıldı. Toplantıda Babacan'a Antalya İl Başkanı Özlem Arlıer ile beraber DEVA Partisi İstanbul milletvekili Hasan Karal , genel başkan yardımcıları Zeynep Sudan, Kerem Altun, Mehmet Erdoğan, Seyit Karaca, GMYK üyeleri Bünyamin Özbek, Tülay Sinan eşlik etti.