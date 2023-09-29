Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Azerbaycan Milli Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın sosyal medya hesabından dün akşam yapılan ilk açıklamada "Değerli takipçilerimiz Ganira Paşayeva Hanımın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Defin yeri ve zamanı hakkında ek bilgi sağlanacaktır" denildi.

Paşayeva'nın cenaze töreninin bugün yerel saatle 10.00-11.00 arasında Bakü'deki Haydar Cami'sinde yapılacağı bildirildi.