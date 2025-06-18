Azerbaycan ve Rusya'dan İran-İsrail Savaşı Üzerine Görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran- İsrail savaşı ve ikili iş birliği meseleleri ele alındı.

Azerbaycan ve Rusya, Orta Doğu'da yükselen gerilime ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, görüşmede, İsrail- İran savaşı sonrası bölgedeki güvenlik durumu ile 2 ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındığı aktarıldı.

Taraflar, İsrail- İran çatışması sonucunda bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getirirken, çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesinin önemine de değindiler.

Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, aralarında sanatçıların da bulunduğu Rus vatandaşlarının İran'dan tahliyesi sırasında Azerbaycan'ın sağladığı destek dolayısıyla yetkililere ve ilgili tüm kurumlara teşekkürlerini ifade etti.

Bakanlar, ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ