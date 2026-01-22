NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'yü ziyaret eden NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ile mevcut iş birliği gündemi ve perspektifleri, ortaklık mekanizmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Shekerinska, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen heyetler arası görüş sırasında, Azerbaycan ile NATO arasındaki ortaklık çerçevesinde mevcut iş birliği gündemi ve perspektifleri, ortaklık mekanizmaları kapsamında yürütülen çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Taraflar, Azerbaycan ile NATO arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, mevcut ortaklık çerçevesinde yürütülen diyalog ve karşılıklı etkileşimin bölgesel güvenliğe olumlu katkı sağladığını dile getirdiler. Görüşmede, Azerbaycan ile NATO arasında mayın temizleme, siber güvenlik ve diğer alanlardaki iş birliği imkanlarına değinildi.

Görüş sırasında aynı zamanda, Azerbaycan'ın NATO'nun barışı destekleme operasyon ve misyonlarına katılım tecrübesi, Afganistan'daki süreçlere yakın desteği, savunma alanındaki reformlar ve uyumluluğun sağlanması yönünde yürütülen çalışmalar takdirle karşılandı. Aynı zamanda da Kasım ayında NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan heyetin Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret de memnuniyetle hatırlandı.

Görüşmede ayrıca Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı. Bölgede sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabalar ile güven artırıcı önlemler, 8 Ağustos Washington Zirvesi kapsamında varılan mutabakatlar ve barışa dair perspektifler ile bölgesel ulaşım ve bağlantı projelerine ilişkin bilgiler karşı tarafa aktarıldı. - BAKÜ