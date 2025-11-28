Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Toplantısı'nda Mutabakat Teyit Edildi

Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirilen Ermenistan- Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı'nda 16 Ocak 2025 tarihli 11. toplantıda varılan mutabakatın yeniden teyit edildiği ve sonraki toplantının Ermenistan'da düzenleneceği açıklandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diplomatik trafik devam ediyor. Ermenistan- Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirildi. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı ve Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonu Başkanı Mher Grigoryan'ın başkanlık ettiği heyetler arasındaki toplantıda, sınır belirleme çalışmalarının Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği noktadan başlayarak kuzeyden güneye doğru Azerbaycan ile Ermenistan'ın İran sınırına kadar uzanan hat boyunca yürütülmesi konusunda, 16 Ocak 2025 tarihli 11. toplantıda varılan mutabakatın yeniden teyit edildiği bildirildi.

"Bir sonraki toplantı Ermenistan'da gerçekleştirilecek"

Taraflar, sınırlandırma tedbirlerine ilişkin teşkilat ve teknik konularda detaylı görüş alışverişinde bulundu. Sınırlandırma çalışmalarının yürütülmesine ilişkin prosedüre dair ilgili taslak talimatlar da Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasında görüşüldü. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Grigoryan, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda ayrı ayrı görüş alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda taraflar, bir sonraki toplantının tarihini Ermenistan'nın şehirlerinden birinde gerçekleştirilmesi konusunda anlaştı. - GEBELE