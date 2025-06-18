Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Ankara'da Yapıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinliğe üst düzey askeri yetkililer de eşlik etti.

MİLLİ Savuna Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Gazi Orduevinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara'daki Gazi Orduevi'nde resepsiyon gerçekleştirildi. Resepsiyona Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve diğer davetliler de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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