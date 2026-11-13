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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’dan Türkiye’ye başsağlığı

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Malatya’daki Helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Malatya'daki Helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde bir S-70 askeri helikopterinin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e başsağlığı mesajı yolladı. Haberi derin üzüntüyle karşıladığını belirten Bakan Hasanov, "Hayatını kaybeden askeri personellere Allah'tan rahmet diliyor, sevdiklerinin acısını paylaşıyor ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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