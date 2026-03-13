Azerbaycan, İran Füze Saldırısını Kınadı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan ve Türkiye'nin hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze saldırısını kınadı.

Azerbaycan, İran'dan fırlatılan ve Türkiye'nin hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin bir açıklama yayımladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun hava savunma unsurları tarafından imha edilen füze saldırısının kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kardeş Türkiye topraklarına yönelik füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır bir ihlalidir. Bu tür eylemler kabul edilemez bir tırmanış ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) olaya ilişkin resmi açıklamasında, mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bakanlık, her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını ve ilgili ülke İran ile görüşüldüğünü aktarmıştı.

İran: "İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır"

İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye herhangi bir mühimmat fırlatılmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Türkiye'nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz; İran'dan Türkiye'ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında İran, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, İran dost ve komşu ülke Türkiye'nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır" denilmişti. - BAKÜ

