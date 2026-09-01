Aliyev ve Pezeşkiyan'dan maden suyu esprisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan görüşmesinde maden suyu üzerinden yaşanan esprili diyalog, salonda gülüşmelere sebep oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarına devam ediyor. Aliyev, ŞİÖ toplantısındaki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. ŞİÖ Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, sohbet sırasında Azerbaycan Türkçesi ile konuştu. Görüşmede Aliyev, Pezeşkiyan'a içtiği suyun Gürcistan'a ait olduğunu söyleyerek Azerbaycan suyunu da denemesini tavsiye ederek, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi. Pezeşkiyan ise içtiği suyun nereden geldiğini bilmediğini belirterek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" karşılığını verdi.

Sohbetin devamında Aliyev, kendi önünde duran Karabağ menşeli maden suyunu işaret ederek Azerbaycan Türkçesiyle "Burada İstisu var. Ben kendim getirdim" ifadelerini kullandı. Aliyev'in bu sözlerine Pezeşkiyan'ın tebessüm ederek, "Sen kendine getirmişsin, bize getirmemişsin" yanıtı salonda bulunan diplomatları ve heyet üyelerini kahkahaya boğdu.

Görüşmede gerçekleşen renkli anlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı