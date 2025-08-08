Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Beyaz Saray'da Trump ve Paşinyan ile Üçlü Görüşme Gerçekleştiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'a geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'deki temasları sürüyor. Aliyev, resmi ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştireceği üçlü görüşmeye katılmak için başkent Washington'daki Beyaz Saray'a geldi. Aliyev, kapıda Trump tarafından karşılandı. Trump ve Aliyev, bire bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Paşinyan'ın da katılımıyla liderler arasında üçlü görüşme düzenlenecek. Liderlerin üçlü görüşmesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor. - WASHINGTON