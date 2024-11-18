Komada olduğu iddia edilen Hamaney'in son görüntüleri ortaya çıktı

İsrail basını bugün İran dini liderinin son olarak 7 Kasım'da görüldüğünü, ölümünün kesin olarak açıklanması sonrasında yerine en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in geçeceğini yazmıştı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail basınının ortaya attığı iddiaların aksine, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile bir araya geldi.

HAMANEY'İN GAYET SAĞLIKLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ortaya atılan iddiaların ardından ilk kez görüntülendi. Hamaney, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği telsiz saldırısında yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Müçteba Amani ile başkent Tahran'da dün bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bugün servis edilen görüntülerde, Hamaney'in sağlıklı olduğu görüldü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Amani, "Kendileri sağlık durumumla yakından ilgilendi. Sol gözümde sorun olmadığını, sağ gözümde ise hafif bir görme problemi olduğunu belirttim. Yaralanmamdan dolayı gösterdiği ilgi ve alakadan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'İN ZEHİRLENDİĞİ VE KOMADA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail ile bağlantılı sosyal medya hesapları, 7 Kasım'dan bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Hamaney'in zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı ve komada olduğu hatta hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atmıştı.