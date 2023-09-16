Aydın Valisi Canbolat, Germencik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Aydın'a yeni atanan vali Yakup Canbolat, Germencik ilçesinde Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Özdeş ve Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ı ziyaret etti. Ayrıca ilçede devam eden tesislerde incelemelerde bulundu ve Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın'a yeni atanan vali Yakup Canbolat, Germencik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kaymakam Turgay Gülenç'i makamında ziyaret eden Canbolat, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat, daha sonra Germencik Belediye Başkanı Fuat Özdeş ve Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan'ı da ziyaret etti.

İlçede yapımı devam eden çeşitli tesislerde de incelemelerde bulunan Canbolat, Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.