Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği ve bu süreçte belediye personeli ile muhtarlara "CHP'den istifa edin" baskısı yaptığı iddia edildi. Gazeteci Barış Pehlivan ise, belediye personeline istifa talimatı verildiğini iddia eden WhatsApp mesajlarını paylaştı. Çerçioğlu'ndan henüz resmi açıklama gelmedi.

Aydın'da siyaset gündemi, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialarla sarsıldı. Yerel basında ve sosyal medya paylaşımlarında, Çerçioğlu'nun hem belediye personeline hem de muhtarlara CHP'den istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'den istifa ederek perşembe günü Ak Parti'ye katılacağı iddia edilen Özlem Çerçioğlu, kentte tartışma yarattı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Cumali Uçar, bu iddiaları yalanlayarak, "Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" dedi. Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 belediye meclis üyesinin perşembe günü AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Buna karşın, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül farklı bir açıklama yaparak, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

YEREL BASINDAN BASKI İDDİASI

Aydın'ın yerel gazetelerinden birinde çıkan "Çerçioğlu'ndan 'istifa edin' baskısı" başlıklı haberde, çok sayıda muhtarın aranarak CHP'den istifaya zorlandığı, aksi takdirde hizmet götürülmeyeceğinin söylendiği iddia edildi. Haberde ayrıca, CHP üyesi belediye personelinin, işlerini kaybedecekleri uyarısıyla e-Devlet üzerinden istifaya yönlendirildiği öne sürüldü. Gazetede yer alan başka bir iddiaya göre; Çerçioğlu, adının geçtiği "Aziz İhsan Aktaş" soruşturmasından kurtulmak amacıyla AK Parti'ye geçmeyi planlıyor. Hatta, AK Parti ile arada koordinasyonu sağlayacak ismin Ozan Çavuşoğlu olacağı iddia edildi. Çerçioğlu ile birlikte yargılanan bazı personelin de ceza almaktan kurtulacakları inancıyla sevindiği ileri sürüldü.

Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, iddia tartışmaları alevlendirecek

YAZIŞMALAR PAYLAŞILDI

Gazeteci Barış Pehlivan ise sosyal medya hesabından, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarına ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerini paylaştı. Bu mesajlarda, bir kişinin personel grubuna "Arkadaşlar CHP üyeliğinden istifa edelim. Ekran görüntüsünü bana gönderin. Başkanın talimatı…" yazdığı görüldü. Ortaya atılan iddialar Aydın'da siyasi gündemi hareketlendirirken, Özlem Çerçioğlu'ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (35)

Haber YorumlarıYamtar Han:

Ülke ne hale geldi yaa ! 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemi sahte diplomalar garip garip darbeler çay toplayan genel kurmay başkanları Türk kelimesinin kaldırılmaya çalışılması terörist. Başı bebek katiline Önder felan denmesi muhalif belediyelerin hapse atilmasi TL nin büyük değer kaybı adalete güvenin kalmaması ülke her yerinin yanması daha bu adamların ne yapması gerek gitmeleri için ?

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme95
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Desidero:

Cumhuriyet tarihinin kaç yılını gördün. Muhtemelen akp hükümetinden başka hükümet görmedin.

yanıt40
yanıt28
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

100 yıldır bu ülke kaosla mücadele ediyor, adam çıkmış böyle bir şey görmedik diyor. Mübarek bilmiyorsan gir google araştır son 100 yılda neler yaşanmış.

yanıt30
yanıt18
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ali Desidero: 70 yılını yaşadım 12 eylül öncesi anarşik dönem bile bu kadar rezil değildi

yanıt27
yanıt30
Haber YorumlarıEnes Sever:

Peki 2002’den öncesi Feto nun yaptıkları Bunları hiç görmüyorsunuz şu anki Çağa teknolojikçıl herkes bir şeyin çalma çıkmasını yolunu bulmuş

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Sozde piyon kurucusu denilen soytari neydiki bugün ne olsun alavereyle kuruldu dalavereyle devam ediyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAli Desidero:

Mehmet yani bu ülkenin başbakanının darbeyle asıldığıni, başbakanların IMF memurunun karşısında esas duruşta durduğunu, doğuda çekiç gücte görevli Amerikan albayının valimizi tokatladiğini, başörtülü kız öğrencilerinin sokaklarda saçından tutup sürüklendiğini birgece devalüasyon olunca insanların borç batağına düştüğünü, 20 ye yakın bankanın battığını,bir sağdan bir soldan deyip yüzbinlerce insanın işkence gördüğünü sen gördün yani. Ya yalan söylüyorsun, yada akp muhalifligi sana yalan söyletiyo

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAntiCHP:

yukarıda saydığın pislikleri yapanların geneli chp li. akp.yi kötüleyelim diyerek milleti mal yerine koyma

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

bu kadını yıllardır tanırım bi işler karıştıracağı belliydi ??

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQues who:

Sondaki iki soru işaretini neden koydun

yanıt5
yanıt4
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın
