Aydın'da milletvekilliği yarışında resmi sonuçlar belli oldu

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarttı.

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4, Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarttı.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçinin ardından Aydın İl Seçim Kurulu kent genelindeki resmi seçim sonuçlarını açıkladı. Aydın'da listede yer alan 877 bin 145 seçmenden 788 bin 484'ü 2 bin 720 sandıkta oyunu kullanırken, oyların 768 bin 231'i geçerli, 20 bin 253'ü ise geçersiz sayıldı.

İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre en fazla milletvekilini 4 ile CHP çıkartırken, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Kent genelinde alınan sonuçlara göre; Millet Partisi 759, Hak ve Özgürlükler Partisi 701, Türkiye Komünist Partisi bin 234, Türkiye Komünist Hareketi 353, Sol Parti bin 149, Genç Parti 2 bin 488, Memleket Partisi 8 bin 870, Büyük Birlik Partisi 6 bin 648, AK Parti 216 bin 163, Yeniden Refah Partisi 5 bin 632, Milliyetçi Hareket Partisi 65 bin 725, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 55 bin 522, Anavatan Partisi bin 631, Yenilik Partisi 288, Halkın Kurtuluş Partisi 539, Vatan Partisi bin 543, CHP 276 bin 300, İYİ Parti 101 bin 855, Adalet Partisi 2 bin 69 ve Zafer Partisi 17 bin 361 oy aldı. - AYDIN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023