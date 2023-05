Aydın'da İYİ Parti'den istifa eden meclis üyesi MHP'ye geçti

İYİ Parti Köşk Belediye Meclisi Üyesi Cemil Kahraman, partisinden istifa ederek MHP'ye geçti.

MHP Köşk İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programda Cemil Kahraman'a parti rozetini, MHP Aydın milletvekili adayı Burak Pehlivan taktı.

Cemil Kahraman, Millet İttifakı'nın "7 ortaklı koalisyon hükümeti" dışında hiçbir vaadi bulunmadığını öne sürdü. Siyasi hırs ve kinle ülke yönetilemeyeceğini kaydeden Kahraman, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini bırakıp cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmeyeceğini herkesin bildiği, 'icraatsız' belediye başkanlarını yanına alıp şehir şehir gezmek bir kere özgüvensizliktir. Baştan yenilgiyi kabul etmektir. Dünya görüşleri birbirlerinin aksi olan 7'li masa müdavimleri, yaşadığımız deprem felaketi sürecinde, millet can derdine düşmüşken, mal paylaşımına düşüp masayı dağıtmışlardı. Dolayısıyla ne kadar güvensiz, her an krize açık bir oluşum olduklarını herkese göstermişlerdir. Bundan sonraki siyasi hayatıma, kendisine 'ülkücü' diyen herkesin baba ocağı, Türkiye'nin sigortası ve Türk milliyetçilerinin tek adresi olan Milliyetçi Hareket Partisinde devam edeceğimi beyan ediyorum."

Pehlivan ise yaptığı konuşmada, "dava arkadaşlarını" MHP çatısı altında birleşmeye ve güç birliği yapmaya davet etti.