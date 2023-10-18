Aydın'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na deniz yolu ile yasadışı çıkış yapmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi sahil kesiminden Yunanistan'ın Sisam adasına deniz yolu ile yasadışı çıkış yapmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri İzmir ilinden Kuşadası ilçesine getiren seyahat firmasına 6548 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 102/2 çerçevesinde 'kanunsuz olarak yabancıları ülkeye girmesine ve çıkmasına, seyahat ve barınmasına imkan sağlamak' maddesinden 5 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. - AYDIN