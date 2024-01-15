Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke-Özbaşı Yolu'ndaki Dar Köprü Sorununu Çözüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke-Özbaşı Yolu üzerinde bulunan dar köprü sorununu çözmek için harekete geçti.

Özellikle tırmanma şeridi başlangıcında bulunan eski dar köprünün genişletilmesi talebi, Muhtar Levent Özyılmaz ve bölge sakinlerince dile getirilmişti. Bu sorunu çözmek ve sürücülerin güvenliğini sağlamak adına Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların haklı taleplerine duyarsız kalmayarak çalışmalara başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, özellikle yolun kullanımında sıkıntı yaşayan sürücüleri tehlikeye düşüren ve özellikle yolun yabancıları ile pamuk hasat zamanı römorklu traktör sürücüleri için sorun oluşturan dar köprüde genişletme çalışmalarına başladı. Köprü aynı zamanda birçok mahallenin ulaşımı üzerinde bulunması nedeniyle de önem taşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Özbaşı Mahalle Muhtarı Levent Özyılmaz; "Yapılan genişletme çalışmaları, sürücülerin daha rahat ve güvenli bir şekilde köprüyü geçmelerini sağlayacak, özellikle traktör ve benzeri tarım araçları için daha kullanışlı bir yapıya kavuşturacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN