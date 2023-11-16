Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de Ata Tohumları dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine'de vatandaşlarla buluşup Ata tohumlarından elde edilen fidelerin dağıtımını yaptı. Fide dağıtımında Çerçioğlu'na, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ve Çineli muhtarlar eşlik etti. Çerçioğlu, Başkan Dinçer'i de makamında ziyaret etti.

Çerçioğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bugün Çine'de fide dağıtımı yapan Çerçioğlu, Çineli esnafa da 'hayırlı işler' diledi. Fide dağıtımında vatandaşlar fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ata tohumlarını korumaya devam edeceklerini belirten Çerçioğlu, "Bu yıl sadece kışlık 1 milyon 500 bin fide dağıtımı yapacağız. Vatandaşlarımızdan da Ata Tohumlarına sahip çıkarak tohumluk almalarını istiyoruz. Dağıtımlarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" dedi.