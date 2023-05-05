Ayaydın'ın Esenler ziyaretlerinde esnafın cevabı: 'AK Parti ise girebilirsiniz '

Ak Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Derya Ayaydın, Esenler'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esenler esnafı milletvekili adayını " Ak Parti'yse girebilirsiniz, tek desteğimiz size" diyerek karşıladı.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları seçim çalışmaların 3 bölgede devam ediyor. Saha çalışmalarına Esenler'de devam eden AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Derya Ayaydın esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayaydın'a Esenler ilçe teşkilatı da eşlik etti. Vatandaşlardan 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istendi.

Milletvekili adayı Ayaydın'ın girdiği bir atölye de esnaf, "AK Parti'den misiniz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan esnaf, "AK Parti iseniz girebilirsiniz" diye karşılık verdi. Ayaydın ile sohbetine devam eden esnaf, "Allah izin verirse desteğimiz size. Milli olarak yapabilecek tek aday var" dedi.

"Esenler halkı bize çok büyük teveccüh gösteriyor"

Ziyaretlerin ardından konuşan Ayaydın, "Seçime yaklaşık bir haftamız kaldı. 7 gün 24 saat sahalardayız. Vatandaşımızın teveccühü bize çok büyük. Bunu da en fazla sahada görüyoruz zaten. Allah'ın izniyle de 14 Mayıs'ta zaferle çıkacağımıza inanıyorum. Esenler halkı bize çok büyük teveccüh gösteriyor. Her zaman hem Cumhurbaşkanımızın hem de bizim arkamızda olduğunun kanıtını bugün sahada görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

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